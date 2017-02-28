Operasyonlarda iki terörist yakalandı

Genelkurmay Başkanlığından Mardin, Şırnak ve Tunceli'deki operasyonlarda iki teröristin yakalandığı, arazi aramalarında çok sayıda malzemenin ele geçirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün Suriye'den yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan PKK/PYD üyesi iki terörist Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakalandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde devam eden operasyonlarda 200 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcı imha edildi. Şehir merkezindeki operasyonda bir kalaşnikof piyade tüfeği, silaha ait üç şarjörle 17 fişek, av tüfeği ile tüfeğe ait 79 fişek, beş M16 piyade tüfeği şarjörü ile 150 fişek, bir tabanca şarjörü ile 20 fişek ve bir el bombası ele geçirildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki arazi aramasında yedi sığınak içinde, bir el yapımı patlayıcı, 24 kilogram amonyum nitrat, 800 kilogram gıda maddesi ve muhtelif malzeme bulundu.

Ovacık'taki arazi aramalarında ise bir sığınakta çok miktarda tıbbi malzeme ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. AA