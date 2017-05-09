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Operasyonlarda bin 127 sığınak ve mağara imha edildi

Yürütülen operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan bin 127 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

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Operasyonlarda bin 127 sığınak ve mağara imha edildi

İçişleri Bakanlığınca, 1 Eylül 2016 – 8 Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan bin 127 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Etiketler: terör operasyonları, İçişleri Bakanlığı
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