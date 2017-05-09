Operasyonlarda bin 127 sığınak ve mağara imha edildi

İçişleri Bakanlığınca, 1 Eylül 2016 – 8 Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan bin 127 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
Yürütülen operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan bin 127 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, 1 Eylül 2016 – 8 Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan bin 127 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.