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Operasyonlarda bin 127 sığınak ve mağara imha edildi

Yürütülen operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan bin 127 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.