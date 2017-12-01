Operasyonlarda 351 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerince kasımda ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda, kış üslenmesine hazırlanan PKK'lı 351 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülkedeki barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarına karşı kararlı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, kasımda da başarılı operasyonlara imza attı.

Şehir merkezlerindeki yapılanmalarının yanı sıra kırsalda da kış üslenmesine hazırlanan teröristlere yönelik sonbaharda da yoğun operasyon düzenleyen asker ve polisler, örgüte ağır darbe indirdi.

351 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK mensuplarının 1-30 Kasım'daki saldırılarında 14 güvenlik görevlisi şehit oldu, 2 sivil yaralandı.

Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 15 güvenlik görevlisi ise tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzuruna yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Yurt içi ve dışındaki operasyonlarda kasım ayında 351 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 296 zanlıdan aralarında HDP ve DBP ilçe başkanlarının da bulunduğu 147'si tutuklandı.

Aranan teröristler ve sözde sorumlular etkisizleştirildi

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, aralarında İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde yer alan F.B. yakalandı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 9 teröristten "Savaş" kod adlı Hamza Güler, "Sema" kod adlı Besna Kartal, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ, "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan'ın "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde yer aldığı belirtildi. Bu teröristlerden Güler'in ise örgütün sözde "Dersim Saha Doğu Cephe Sorumlusu" olduğu saptandı.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 6-13 Kasım tarihlerinde yürütülen operasyonlarda, "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde bulunan "Musa" kod adlı Koçali Bala'nın da aralarında bulunduğu 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şemdinli'de terörist kampında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen ve aralarında Şemdinli ÖSB sorumlusu "Xebat" ve "Cekdar" kod adlı sözde lider kadrosunun da bulunduğu 10 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonda, "Aranan Teröristler Listesi"nin kırmızı kategorisinde yurt içinde bulunan tek terörist olan sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi "Gülbahar" kod adlı Hülya Eroğlu'nun etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Sözde sorumlular Diyarbakır'da ağır darbe aldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde başlatılan "Bayrak-68 Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay" operasyonunda, örgütün sözde orta saha sorumlusu "Ararat" telsiz çağrı adlı Doğan Dider, sözde orta saha muhaberecisi "Agiri" telsiz çağrı adlı Reber, sözde Şenyayla alan sorumlusu ve "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategoride yer alan Serdar Amed, sözde Şenyayla YJA-Star sorumlusu "Haziran" telsiz çağrı adlı Beritan Torhildan, sözde Şenyayla alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve gri kategoride bulunan "Aldar" telsiz çağrı adlı Rüstem Cilo etkisiz hale getirildi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten, "Aranan Teröristler Listesi"nin turuncu kategorisinde yer alan "Piro" kod adlı Mehmet Salih Güvercin'in, terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olduğu belirlendi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 20 Kasım'da etkisiz hale getirilen "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategorideki "Amed Redur" kod adlı Mehmet Emin Arı'nın PKK'nın Amanoslar'daki sözde sorumlularından olduğu, diğer terörist Ahmet Muhammed'in ise terör örgütünün sözde grup sorumlusu olduğu saptandı.

Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde turuncu kategorideki "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş olduğu anlaşıldı.

Bir günde 80 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 27 Kasım'da düzenlenen hava harekatında, aralarında bölge sorumlularının da yer aldığı 80'in üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatın sonuçlarına ilişkin bölgeden elde edilen ilk bilgilere göre, içinde bölge sorumlularının da yer aldığı 80'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, büyük bir cephanelik, silahlı 2 araç ve örgüt tarafından kullanılan sığınak ve barınaklar büyük oranda tahrip edildi.

Harekat sonucu çok sayıda yaralı teröristin bulunduğu, bu kapsamda etkisiz hale getirilen terörist sayısının daha da artabileceği belirtildi.

Kaynak: AA