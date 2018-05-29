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Operasyondaki askerlere saldırı: 1 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında bir asker şehit oldu. Saldırının ardından bölücü terör örgütüne ait bölgedeki hedefler imha edildi.

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Operasyondaki askerlere saldırı: 1 şehit

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki operasyon sırasında bölücü terör örgütü üyelerinin saldırısında bir asker şehit oldu.

Saldırının ardından bölgede yapılan hava harekatında teröristler tarafından kullanılan hedefler imha edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA

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