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Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'e validen moral ziyareti

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Karayazı ilçesi Dilediz Dere mevkisinde terör örgütüne yönelik süren operasyon bölgesindeki güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulundu.

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Operasyon bölgesindeki Mehmetçike validen moral ziyareti

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Karayazı ilçesi Dilediz Dere mevkisinde terör örgütüne yönelik devam eden operasyon bölgesindeki güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Azizoğlu'nun, helikopter ile Karayazı ilçesindeki Dilediz Dere mevkisinde terör örgütüne yönelik süren operasyonları yerinde inceleyerek güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin ülke genelinde terör örgütlerine karşı düzenlediği operasyonlarla ve bölgede yürütülen etkin mücadeleyle terör örgütü PKK'ya göz açtırmadığı ve büyük darbe vurulduğu aktarılan açıklamada, Azizoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Bölgede faaliyet göstermeye çalışan terör örgütü mensuplarına asla fırsat verilmeyecek. Türkiye yıllardan beri terör örgütleri ile etkin mücadele etti ve bu konuda artık tecrübe sahibi oldu."

Asker ve güvenlik korucuların müşterek yürüttüğü operasyonda, arazi taraması yapılıp mağara ve örtülü alanların kontrol edilerek olabilecek tehlikelere karşı önlem alındığı belirtildi.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçleriyle bir süre sohbet ettikten sonra yetkililerden operasyon hakkında bilgi alan Azizoğlu'na, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın eşlik ettiği bildirildi.

Etiketler: Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, terör operasyonları, güvenlik güçleri, PKK
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