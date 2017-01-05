OPEC'in petrol üretimini azaltma kararı uygulanmaya başlandı

Irak Petrol Bakanlığı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aldığı petrol üretiminin düşürülmesine ilişkin kararının yeni yılla birlikte uygulamaya başlandığını belirtti.

Petrol Bakanı Cebbar el-Laıbi, bakanlığın resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, OPEC'in Viyana'daki son toplantıda aldığı, "günlük petrol üretiminin azaltılması" yönündeki karara ülkesinin bağlı olduğunu kaydederek, "Yeni yılla birlikte ülkedeki ham petrol üretiminin azaltılması uygulamalarına başlandı." ifadesini kullandı.

Uygulamaların, üzerinde çalışılmış bir plan çerçevesinde gerçekleştirildiğini kaydeden Laıbi, Irak'ın petrol dosyasına aklı selim yaklaştığını vurguladı.

Irak, terör örgütü DEAŞ'le mücadele ve ülkedeki çatışmalarda hasar gören altyapıyı düzenlemek için geçen sene "petrol üretimini azaltma kararından muaf tutulma" talebini zaman zaman dile getirmişti.

OPEC ve 11 bağımsız petrol üreticisi ülke, küresel petrol piyasasını istikrara kavuşturmak için geçen ay günlük petrol üretimini yaklaşık 1,2 milyon varil azaltılması yönünde karar almıştı. AA