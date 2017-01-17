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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 3 akademisyen FETÖ'den tutuklandı

Samsun'daki FETÖ/PDY soruşturmasında ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan OMÜ'de görevli 3 akademisyen, tutuklandı.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 3 akademisyen FETÖden tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) görevli 3 akademisyen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Y.K, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. A.E. ve Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların daha önce de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve adli makamlarca serbest bırakıldıkları, Yrd. Doç. Dr. A.E'nin görevine iade edildiği, diğerlerinin açığa alındığı öğrenildi. AA

Etiketler: fetö/pdy soruşturması, bylock, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
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