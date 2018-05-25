Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'na giden Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile güvenli hale getirilen ülkelerine geri dönmek için sıraya girdi.

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'na geceden giderek kurulan çadırlarda sabahladı. 7 çadırı tamamen dolduran Suriyeliler, sabah saat 08.00’den itibaren kontrollü bir şekilde içeriye alınmaya başlandı.

Kilis Valiliği'nden randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeli'den bugün itibarıyla 8 bin kişi ülkelerine giriş yaptı.

Suriyeliler eşyalarını taşımakta zorluk çekiyor

Suriyeliler ülkelerine beraberinde götürmek istedikleri eşyaları taşımakta zorluk çekerken, el arabalarıyla eşyalarını taşıyor.

Suriyeli çocuklar aşılanıyor

Suriyelilerin işlemleri Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde tamamlanırken, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kurulan sağlık merkezinde, yanlarında aşı kartları bulunmayan 0-15 yaş grubundaki çocukların aşıları yapılıyor.

Göç İdaresi kayıtları yapıldıktan sonra pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından son kontrolleri yapıldıktan sonra, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Kaynak: İHA