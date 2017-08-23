Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler ve çeşitli malzemeler taşıyan tırların geçişi nedeniyle Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve yurdun çeşitli bölgelerinde yaşayan Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor.

Kilis Valiliği tarafından oluşturulan randevu sistemine kaydını yaptıran Suriyeliler, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde, sınır kapısı gümrük sahasına getiriliyor.

Randevu tarihine göre AFAD tarafından kurulan çadırlara alınan Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce oluşturulan mobil hizmet birimindeki işlemlerinin ardından, otobüslerle ülkelerine gönderiliyor.

Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından sınırda kurulan sağlık merkezinde UMKE ekiplerince 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları tamamlanıyor.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen sığınmacılar ve Suriye'ye çeşitli malzemeler taşıyan tırlar nedeniyle sınır kapısında yoğunluk yaşanıyor.

AFAD yetkilileri, bayram için yaklaşık 18 bin Suriyelinin ülkelerine geçiş yaptığını bildirdi.

Suriyeli İbrahim Bahri Muhammed, yaklaşık 3 yıl önce terör saldırıları nedeniyle yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Savaştan önce ailesiyle yaşadığı Çobanbey beldesinin terör örgütlerinin kontrolüne geçmesiyle, eşi ve çocuğuyla Bursa'ya yerleştiğini anlatan Muhammed, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası terörden arındırılan bölgenin güvenli hale geldiğini, bu nedenle bayramı yakınlarıyla geçirmek için Suriye'ye döndüğünü ifade etti.

Bayramlaşma amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 5 Eylül Salı günü saat 08.00'de başlayıp, 15 Ekim Pazar günü 17.00'de tamamlanacak.