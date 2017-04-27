Önce Orgeneral Akar'ı sonra kolilerce belgeyi çıkarmışlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın karargahtan çıkarılmasından hemen sonra makam katında bulunan koliler dolusu belge ile kılıç gibi aksesuarların, darbeci askerlerce başka bir odaya taşındığına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.

15 Temmuz gecesine ilişkin güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflar, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 221 sanık hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde hazırlanan "çatı iddianamesinin" eklerinde yer aldı.

Buna göre, 15 Temmuz günü Genelkurmay Karargahı komuta katı protokol giriş salonunu gören kameralara yönelik yapılan incelemelerde FETÖ mensubu askerlerin dakika dakika ihaneti de belgelendi.

Görüntülere göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 15 Temmuz 2016 günü saat 09.11'de makam aracı ile karargaha giriş yaptı.

Saat 16.00'da ise AK Parti Milletvekili, emekli general Şirin Ünal karargahtan çıkarken, karacı bir subay, aracına binen Ünal'ı yoldan geri çevirdi. Görüntülerde Ünal'ın Genelkurmay'dan saat 16.07'de tekrar çıkış yaptığı belirlendi.

Görsellerde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın saat 18.10'da Genelkurmay Karargahı'na giriş yaptığı an da yer aldı. Fidan, saat 20.22'de de protokol görevlisi bir kadın subay refakatinde karargahtan çıktı.

Öte yandan FETÖ'nün firarilerinden Akar'ın emir astsubayı Serhat Pahsa'nın o gece sivil kıyafetlerle karargahta bazı subaylara emir verdiğine ilişkin fotoğraflar da tespit edildi.

Trafik polisi de karargahta

Görüntülere göre, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Karargahı'na gelen 33 kişilik tam teçhizatlı özel kuvvetler personelinin saat 21.22'de koşarak makam katına çıktıkları saptandı. Ayrıca karargaha gelen koyu renk takım elbiseli 10 kişi ile bir trafik polisi, bir resmi motosiklet kıyafetli polis ile siyah üniformalı silahlı iki kişi de aynı saatlerde makam katına çıktı.

Bu gelişmelerin sonrasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve diğer komutanların kelepçelendiğine ilişkin, güvenlik kameralarından alınan fotoğraflar da kayıt altına alındı.

Özel kuvvetler personeli, sanık Yarbay Oktay Felekoğlu ile Serhat Pahsa'nın komuta katı merdivenlerinden elleri arkadan kelepçeli, kamuflaj kıyafetli, başına haki fanila geçirilmiş bir kişiyi indirdikleri görüldü.

Genelkurmay Başkanı Akar, saat 23.03'te darbeci 5 özel kuvvetler personelinin arasında, yanında eski Tümgeneral Mehmet Dişli ile merdivenlerden inerek bahçeye çıkarıldı. O sırada koruma olduğu tahmin edilen bir kişinin, karargaha girip komutanın şapkasını alarak geri döndüğü de iddianamedeki görsellere yansıdı.

Makamdan kolilerle belge taşımışlar

Fotoğraflarda dikkati çeken bir başka detay da Orgeneral Akar'ın karargahtan çıkarılmasının hemen sonrasında, koyu renk takım elbiseli 4 kişi ve sivil giyimli 4 kişi tarafından taşınan koliler.

Söz konusu kişiler saat 23.15'ten itibaren makam katından aşağı, içleri dosya ve belge dolu olduğu anlaşılan koliler ile kılıç gibi bazı aksesuarları indirdi. Belgeler, protokol giriş salonunun solunda bulunan odaya götürdü.