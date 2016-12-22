Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.513
    Euro: 3.671
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.494

Kapat
Buradasınız : » » Önce lastiği patlatıp sonra 900 bin lirayı gasp ettiler

Önce lastiği patlatıp sonra 900 bin lirayı gasp ettiler

Avcılar'da lastiğini patlatıp takip ettikleri otomobilin içindeki iki kişiyi lastik değişimi sırasında darbeden gaspçılar, 900 bin liralık dövizi alarak kaçtı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Önce lastiği patlatıp sonra 900 bin lirayı gasp ettiler

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nde döviz bürosu bulunan Ahmet Ö. ile akrabası Mehmet K, kendilerine ait başka bir döviz bürosuna götürmek için içinde 900 bin liralık döviz bulunan çantayla yola çıktı.

Gaspçılar tarafından takip edildiklerini fark etmeyen Ahmet Ö. ve akrabası, bir alışveriş merkezine uğrayarak alışveriş yaptı. Bu sırada, gaspçılar alışveriş merkezinin otoparkında otomobilin lastiğini patlattı.

Alışveriş merkezinden çıkıp bir süre ilerledikten sonra lastiğin patladığını fark eden Ahmet Ö. ile Mehmet K, aracı durdurarak lastiği değiştirmeye başladı. Bu sırada, takipteki gaspçılar, Mehmet K'yı ve Ahmet Ö'yü darbederek, etkisiz hale getirdi.

Otomobildeki 900 bin lira karşılığı döviz olan çantayı alan gaspçılar bölgeden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, gaspçıların yakalanması için çalışma başlatırken, yaralanan Ahmet Ö. ve Mehmet K. hastaneye kaldırıldı.

Etiketler: İstanbul, Avcılar, gasp, hırsızlık, döviz
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER