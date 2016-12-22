Önce lastiği patlatıp sonra 900 bin lirayı gasp ettiler

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nde döviz bürosu bulunan Ahmet Ö. ile akrabası Mehmet K, kendilerine ait başka bir döviz bürosuna götürmek için içinde 900 bin liralık döviz bulunan çantayla yola çıktı.

Gaspçılar tarafından takip edildiklerini fark etmeyen Ahmet Ö. ve akrabası, bir alışveriş merkezine uğrayarak alışveriş yaptı. Bu sırada, gaspçılar alışveriş merkezinin otoparkında otomobilin lastiğini patlattı.

Alışveriş merkezinden çıkıp bir süre ilerledikten sonra lastiğin patladığını fark eden Ahmet Ö. ile Mehmet K, aracı durdurarak lastiği değiştirmeye başladı. Bu sırada, takipteki gaspçılar, Mehmet K'yı ve Ahmet Ö'yü darbederek, etkisiz hale getirdi.

Otomobildeki 900 bin lira karşılığı döviz olan çantayı alan gaspçılar bölgeden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, gaspçıların yakalanması için çalışma başlatırken, yaralanan Ahmet Ö. ve Mehmet K. hastaneye kaldırıldı.