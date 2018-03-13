Önce inkar sonra itiraf etti: ByLock kullandım

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve Bank Asya'da hesap hareketliliği olduğu belirlenen sanık M.G., terör örgütü üyesi olmadığını savundu. Sanık, eşinin de aynı suçtan yargılandığını ve hapis cezası aldığını belirterek, aleyhindeki ByLock ve Bank Asya hareketliliğini kabul etmedi.

Mahkeme Başkanı'nın ByLock içeriklerini okuması üzerine sanık, yine suçlamayı kabul etmedi. "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak ister misin?" sorusu üzerine de, "Herhangi bir suç işlemedim, kabul etmiyorum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki şüpheli hesap hareketliliği, dijital materyal incelemesi ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere bir süre duruşmaya ara verdikten sonra sanık, kızının nişanının olduğuna dair belgeyi mahkemeye sundu.

Mahkeme Başkanı sanığa tekrar, "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak ister misin?" diye sordu.

Bunun üzerine sanık M.G., "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Örgütün sohbetlerine katıldım. İnternetten ByLock indirdim ve kullandım. ByLock raporunda da geçen Selma isimli kişi bana şifre gönderdi ve beni sisteme dahil etti. Örgüte ait bildiklerimi anlatacağım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın bildiklerini anlatması ve fotoğraf albümünden teşhis yapması için Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilmesi kararı verdi.

Duruşma ertelendi.

Kaynak: AA