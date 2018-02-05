  • 05 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.772
    EURO 4.682
  • BIST 116852.68
    ALTIN 161.779
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » "Onbeşliler" diyarından Mehmetçikler için içlik ve bere

"Onbeşliler" diyarından Mehmetçikler için içlik ve bere

"Onbeşliler" diyarı Tokat'ta bir araya gelen kadınların Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için ördüğü içlik ve bereler Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer'e teslim edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;Onbeşliler&quot; diyarından Mehmetçikler için içlik ve bere

Turhal Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi kadınların bir araya gelerek Mehmetçik için ördüğü içlikler ve bereler dernek binasında toplanarak bohça haline getirildi. Bohçaların üzerine de Türk bayrağı konuldu.

Dernek üyesi Miyase Daşkıran, yaptığı açıklamada, daha önce başlattıkları kampanya kapsamında Mehmetçikler için içlik ördüklerini hatırlatarak, "Gelin bohçası gibi, bir kız evine gelin bohçası gönderir gibi Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'ndaki savaşan askerlerimize hediyemiz olarak göndermek istiyoruz. Bizi Allah'ın izniyle hiçbir güç yıkamaz. Türk'ün gücünü tüm dünya bir daha görecek. Askerlerimiz huzurlu olsunlar. Biz hep onlara gece gündüz dua ediyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne oyunlar oynarlarsa oynasınlar Türk'ü yıkamayacaklar. Bunu bir kez daha dünyaya göstereceğiz." dedi.

Dernek Başkanı Yusuf Daşkıran ise "Şu an annelerimiz, bacılarımız ellerinden geldiği kadar dualarını da katarak, askerlerimiz üşümesin, dualarımızla da Allah onları kurşunlardan korusun diye içlikler yaptılar. Yaklaşık 200 kadar içlik ve bere ördüler. Devletimizin her şeyi var. Askerimizin hiçbir şeye de ihtiyacı yok. Ama bizler inanıyoruz ki bu örülmüş olan içlikler, bereler onları hem soğuktan hem de kurşunlardan koruyacak." diye konuştu.

İçlik ve bereler daha sonra Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere ulaştırılması için Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer'e teslim edildi.

Dernek üyelerine teşekkür eden Üçer de "Bu içlikleri askerlerimize ulaştırılmak üzere Kilis ve Gaziantep bölgesindeki garnizon komutanlıklarına göndereceğiz."dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: onbeşliler, Tokat, Zeytin Dalı Harekatı, içlik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER