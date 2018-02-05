"Onbeşliler" diyarından Mehmetçikler için içlik ve bere

Turhal Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi kadınların bir araya gelerek Mehmetçik için ördüğü içlikler ve bereler dernek binasında toplanarak bohça haline getirildi. Bohçaların üzerine de Türk bayrağı konuldu.

Dernek üyesi Miyase Daşkıran, yaptığı açıklamada, daha önce başlattıkları kampanya kapsamında Mehmetçikler için içlik ördüklerini hatırlatarak, "Gelin bohçası gibi, bir kız evine gelin bohçası gönderir gibi Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'ndaki savaşan askerlerimize hediyemiz olarak göndermek istiyoruz. Bizi Allah'ın izniyle hiçbir güç yıkamaz. Türk'ün gücünü tüm dünya bir daha görecek. Askerlerimiz huzurlu olsunlar. Biz hep onlara gece gündüz dua ediyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne oyunlar oynarlarsa oynasınlar Türk'ü yıkamayacaklar. Bunu bir kez daha dünyaya göstereceğiz." dedi.

Dernek Başkanı Yusuf Daşkıran ise "Şu an annelerimiz, bacılarımız ellerinden geldiği kadar dualarını da katarak, askerlerimiz üşümesin, dualarımızla da Allah onları kurşunlardan korusun diye içlikler yaptılar. Yaklaşık 200 kadar içlik ve bere ördüler. Devletimizin her şeyi var. Askerimizin hiçbir şeye de ihtiyacı yok. Ama bizler inanıyoruz ki bu örülmüş olan içlikler, bereler onları hem soğuktan hem de kurşunlardan koruyacak." diye konuştu.

İçlik ve bereler daha sonra Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere ulaştırılması için Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer'e teslim edildi.

Dernek üyelerine teşekkür eden Üçer de "Bu içlikleri askerlerimize ulaştırılmak üzere Kilis ve Gaziantep bölgesindeki garnizon komutanlıklarına göndereceğiz."dedi.

Kaynak: AA