On Numara'nın kazandıran numaraları belli oldu

On Numara oyununun 790'ıncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 6, 8, 11, 15, 21, 22, 23, 29, 33, 34, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 59, 67, 70, 72, 76 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 149 bin lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 70 kişi 2 bin 838 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 465 kişi 135 lira 65'er kuruş, 7 bilen 15 bin 454 kişi 24 lira 65'er kuruş, 6 bilen 96 bin 646 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 160 bin 632 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Rize merkez, Adana Çukurova ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.

Toplam 1 milyon 986 bin 660 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 792 bin 203 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 441 bin 480 lira 10 kuruş aktarıldı.