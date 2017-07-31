On Numara çekilişi yapıldı (31 Temmuz 2017)

On Numara oyununun 782'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar; 2, 3, 5, 8, 9, 10, 17, 20, 24, 28, 32, 42, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 64, 74, 76 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde, 10 bilen iki kişi 138 bin 595 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 77 kişi 2 bin 400 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 579 kişi 117 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 791 kişi 22 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 96 bin 988 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 146 bin 636 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 numarayı bilen talihlilerin kuponlarını, İstanbul Çekmeköy ve Zonguldak merkezden yatırdıkları belirtildi.

Toplam 1 milyon 847 bin 935 lira 80 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 736 bin 547 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 410 bin 652 lira 42 kuruş aktarıldı.