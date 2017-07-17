On Numara çekildi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar; 2, 6, 7, 8, 14, 16, 22, 23, 25, 26, 27, 35, 50, 51, 56, 61, 65, 68, 69, 73, 74 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara çekilişinde 10 bilen bir kişi 282 bin 945 lira 30 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 77 kişi 2 bin 449 lira 90'ar kuruş, 8 bilen bin 447 kişi 130 lira 75'er kuruş, 7 bilen 14 bin 993 kişi 23 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 92 bin 919 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 151 bin 939 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 numarayı da bilen talihli, kuponu Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden yatırdı.

Toplam 1 milyon 886 bin 288 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 751 bin 830 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 419 bin 175 lira 11 kuruş aktarıldı.