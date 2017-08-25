Ömer Halisdemir’in yeğenine makam arabası jesti

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt Belediyesi tarafından, 15 Temmuz kahramanı Astsubay Ömer Halisdemir’in sünnet olan 3 yaşındaki yeğeni Mert Halisdemir için sünnet mevlidi organize edildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel ve Necmi Kadıoğlu’nun kirveliğini üstlendiği sünnet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünürü Özdemir Bayraktar ve Ömer Halisdemir için ’Otuz Kuş’ şiirini yazan Dursun Ali Erzincanlı da davete katılanlar arasındaydı.

Evinden anne ve babasıyla çıkan minik Mert, tören için tahsis edilen belediye başkanının makam aracıyla kortej eşliğinde sünnet programının yapılacağı alana geldi. İlçe protokolü ve Halisdemir ailesinin akrabalarının katıldığı mevlitte Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak, şehit ve gaziler için dualar edildi. Davette okunan, Ömer Halisdemir için yazılmış olan ’Otuz Kuş’ şiiri ise davetlilere duygusal anlar yaşattı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel, "Savaş bey beni aradı, oğlunu sünnet ettireceğini söyledi ve oğlumun kirvesi olur musunuz dedi. Bu ve daha önce bana söylemiş oldukları beni çok etkiledi. Bundan dolayı ve Şehidimiz Ömer Halisdemir’in de yeğeni olması nedeniyle Savaş beyi kırmam mümkün değildi. Oğlumun size benzemesini istiyorum demişti bana, bu beni çok etkiledi. İnşallah hayırlı uğurlu olur. İnşallah Ömer Halisdemir Şehidimizin yakınlarına bir katkımız olur. Sayın başkanımızla birlikte kirve olduk, güzel bir sünnet töreni geçireceğiz inşallah’’ ifadelerini kullandı.