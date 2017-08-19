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Buradasınız : » » Ömer Halisdemir'in babasından Trabzon Valisi Yavuz'a ziyaret

Ömer Halisdemir'in babasından Trabzon Valisi Yavuz'a ziyaret

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u ziyaret etti.

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Ömer Halisdemirin babasından Trabzon Valisi Yavuza ziyaret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Trabzon'a gelen Hasan Hüseyin Halisdemir ile oğlu Soner Halisdemir, kendisini karşılayan Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu ile Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Vali Yücel Yavuz ile bir süre görüşen Halisdemir, ziyaretin anısına Vali Yavuz'a Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Baba Halisdemir ve oğlu daha sonra beraberindeki Ortahisar Kaymakamı Hatipoğlu ile Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün, Sukenarı Mahallesi'ndeki taziye evini ziyaret etti.

Ziyarete, Maçka Kaymakamı Haluk Çakmak, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile AK Parti İlçe Başkanı Sedat Kongur da katıldı.

Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler: FETÖ'nün darbe girişimi, Ömer Halisdemir'in babası, şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir
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