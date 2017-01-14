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Ömer Halisdemir davasının 2 firarisi tutuklandı

Astsubay Ömer Halisdemir'in de şehit edildiği Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davanın, firari sanığı 2 eski astsubay başçavuş tutuklandı.

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Ömer Halisdemir davasının 2 firarisi tutuklandı

Astsubay Ömer Halisdemir'in de şehit edildiği Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davanın, firari sanığı 2 eski astsubay başçavuş tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Ali Kapucu ve Uğur Demirtaş gözaltına alındı.

Firari sanıklar Kapucu ve Demirtaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Sanıklar Kapucu ve Demirtaş, haklarındaki tutuklama kararlarının hakimlikçe yüzlerine okunmasının ardından tutuklanarak cezavine gönderildi. AA

Etiketler: ömer halisdemir davası, firari sanıkları tutuklandı
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