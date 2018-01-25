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Buradasınız : » » Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak

Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak

Cumhuriyet Halk Partisi, 36'ncı Olağan Kurultayı için hazırlıklarını sürdürüyor. CHP’nin genel başkanlık koltuğuna kimin oturacağı 3 Şubat’ta delegelerin oyları ile belli olacak.

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Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına aday olacak

Önce Ümit Kocasakal ardından Muharram İnce ve son olarak Ömer Faruk Eminağaoğlu... 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına bir rakip daha çıktı. 

Kurultayda 4 isim yarışacak

CHP'de 36. Olağan Kurultay için geri sayım başladı.

3-4 Şubat'ta yapılacak kurultayda 4 isim genel başkanlık için yarışacak. 

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da genel başkanlık için aday olacak. 

"Demokratik yollarla yarışırız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu'nu ziyaretinde konuştu. Kılıçdaroğlu demokrasi vurgusu yaptı. 

"Adaylar çıkar demokratik yollarla yarışırız. Birisi başkan olur, sonra herkes ona destek verir. CHP'nin özelliği yöneticilerinin seçimle gelmiş olmasıdır, atamayla değil. Biz demokrasiyi savunuyoruz, genel başkanlığa da il başkanlığına da ilçe başkanlığında da değişik adaylar çıkar."

Genel Başkanı delegeler belirleyecek

Genel Başkanlık için başvurular kurultay gününe kadar yapılabilecek.

CHP’nin yeni genel başkanı, 3 Şubat'ta delegelerin oylarıyla belli olacak.  

4 Şubat’ta da kurultaydan sonra en yetkili organ olan 60 kişilik Parti Meclisi’nin seçimi yapılacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ömer faruk eminağaoğlu, olağan kurultay, CHP
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