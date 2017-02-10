Omega 3 zengini 'levrek ve çipura'

Su Ürünleri Tanıtım Grubu Başkanı Sinan Kızıltan, görsel medyada yayımlanan, omega 3 zengini olduğu belirtilen somon balığının tanıtımının halkı yanıltıcı sloganlar içerdiğini savundu.

Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, son 10 yılda somon ithalatının 5 kat artış gösterdiğini, Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) arasındaki anlaşma uyarınca Norveç'ten su ürünleri ithalatında vergi uygulanmadığını belirtti.

Vergi uygulanmaması sebebiyle ithalatın önünün açık olduğunu ve ithalat hacminin giderek arttığına dikkati çeken Kızıltan, şunları kaydetti:

"Görsel medyada yayımlanan ve omega-3 zengini olarak belirtilen somon balığı tanıtımı doğru olmayan, halkımızın yanıltılmasına neden olan sloganlar içeriyor. Somon balığının ülkemizde üretilen deniz balıklarına oranla omega 3 zengini olduğu ifade edilmekte, özellikle hamilelerin tüketmesi önerilmekte. Bununla birlikte bu tezi kanıtlayıcı bir analiz bulunmamaktadır. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine yaptırdığımız analizlerde de Türk balıkları levrek ve çipuranın omega 3 zengini olduğu ortaya konuldu."

Öte yandan, Yunanistan'daki ekonomik kriz sonrasında Türk su ürünleri sektörünün, Avrupa Birliği'nde en büyük tedarikçi konumuna yükseldiği belirtildi.

Avrupa'da tüketilen 4 çipura ve Avrupa deniz levreğinden birisinin Türkiye'den gönderildiği, 2015'te 688 milyon 561 bin dolar olan Türkiye'nin su ürünleri ihracatının, 2016'da yüzde 15 artışla 793 milyon 879 bin dolara ulaştığı bildirildi.