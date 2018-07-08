Ölümünün ardındaki sır perdesi 7 yıl sonra aralandı

Yurt dışında uzun yıllar çalıştıktan sonra memleketi Kütahya'ya dönerek özel halk otobüsü işleten evli ve 2 çocuk babası 53 yaşındaki Şerif Özdemir hakkında, 2011 yılında evine dönmemesi nedeniyle kayıp başvurusunda bulunuldu.

Tüm aramalara rağmen bulunamayan Özdemir'in öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeniden soruşturma başlattı.

Ekipler, Özdemir'in kaybolmadan önce son görüştüğü kişiler olduğu tespit edilen otobüs şoförü Sabit Ç. ile arkadaşı Yücel A'nın ekonomik durumunda ani değişiklik olduğunu tespit etti.

Altınları için öldürüp ormana gömdüler

Gözaltına alınarak sorgulanan Sabit Ç. ve Yücel A, Özdemir'in 3 külçe altını emanet olarak kendilerine verdiğini, altınları almak için piknik yapma bahanesiyle ormanlık alana götürdükleri şahsı tabancayla öldürerek Söğüt köyü yakınlarındaki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.

Ekipler, şüphelilerin gösterdiği yerde kazı yaparak Özdemir'e ait kemikleri çıkardı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA