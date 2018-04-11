  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.18
    EURO 5.178
  • BIST 107539.88
    ALTIN 181.329
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ölümü göze alarak köprüyü kullanıyorlar

Ölümü göze alarak köprüyü kullanıyorlar

Çoruh Nehri üzerindeki çelik halatlı ahşap köprüden tonlarca ağırlıktaki araçlarla geçmek zorunda kalan şoförler, her gün korku dolu anlar yaşıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Artvin’in Yusufeli ilçesi Çoruh Nehri üzerindeki, çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü yörede daha çok yayalar ve küçük araçlar tarafından kullanılıyor.

Bölgedeki baraj şantiyesine ve kömür deposuna giden büyük araçların kullanacağı başka bir yol olmaması nedeniyle kamyon, kepçe ve mikser gibi tonlarca ağırlıktaki araçlar da köprüden geçiyor. Araçların geçişi sırasında köprüden gelen sesler ve köprünün aşırı derecede sallanması herkesin korku dolu anlar yaşamasına neden oluyor. 

Kamyon şoförü Celal Yurtseven, bölgede başka bir geçiş alanının olmadığını ve bu nedenle asma köprüyü kullanmak zorunda olduklarını belirterek, “Ölümü göze alarak her gün bu köprüyü kullanmak zorundayız. Acaba halatlar kopacak mı diye tedirgin oluyoruz ancak ekmek parası için ölümü göze alıp köprüden geçiyoruz" dedi.

Yaklaşık 28 ton ağırlığındaki beton yüklü mikser ile asma köprüden sık sık geçmek zorunda kalan mikser şoförü Hüseyin Arslan ise “Bu köprü sırat köprüsü gibi, biz bu dünyada bu köprüden geçiyoruz ki öbür dünyada rahat geçelim” diyerek yaşadıkları durumu esprili bir şekilde anlatıyor. 

Kaynak: İHA 

Etiketler: köprü, Çoruh Nehri, artvin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER