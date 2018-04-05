  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Ölümlü kazanın failinin 15 suçtan arandığı ortaya çıktı

Ölümlü kazanın failinin 15 suçtan arandığı ortaya çıktı

Aydın'da, otomobille bir yayaya çarparak kaçan Hüseyin Özcan, 2,5 ay sonra aynı otomobille yakalandı. 15 ayrı suçtan arandığı da ortaya çıkan Özcan, tutuklandı.

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Ölümlü kazanın failinin 15 suçtan arandığı ortaya çıktı

25 Ocak'ta Aydın'ın Germencik ilçesinde Hüseyin Özcan yönetimindeki 35 AKS 51 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 55 yaşındaki Şeref Yücel'e çarparak kaçtı. Çevredekilerin kaçan otomobilin plakasını polise bildirmesi üzerine polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. 

Polise, dün öğlen saatlerinde otomobilin İncirliova bölgesinde olduğu ihbarı ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Özcan'ı İstiklal Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi üzerinde yakaladı.

15 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

Yakalanan Hüseyin Özcan gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada kimlik sorgusu yapılan şüphelinin başkasının adına sahte sürücü belgesi ve kimlik kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca Özcan'ın, yan kesicilik, tırnakçılık, silahla tehdit, kimlik ve ehliyet sahteciliği ve uyuşturucu ticareti gibi toplam 15 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Özcan tutuklandı.

Kaynak: DHA  

Etiketler: aydın, polis, trafik Kazası
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