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Buradasınız : » » Ölüme terk edilen engelli Afrinli kadını Türk askeri kurtardı

Ölüme terk edilen engelli Afrinli kadını Türk askeri kurtardı

Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK unsurlarından arındırılan bir köyde terör örgütlerince ölüme terk edilmiş engelli kadını kurtararak Türkiye'ye getirdi.

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Ölüme terk edilen engelli Afrinli kadını Türk askeri kurtardı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürütülen operasyonlarda TSK'ya ait birlikler Hatay sınırı karşısında Afrin'in batısındaki operasyonda El Hamam köyünü teröristlerden temizledi.

Askerler bir evde ölüme terk edilmiş engelli kadına rastladı

Köydeki evlerde gece arama-tarama yapan askerler, bir evde ölüme terk edilmiş engelli kadına rastladı.

Afrinli kadın, bölgede hazır bekleyen Sağlık Bakanlığına ait zırhlı ambulansla alınarak sınır hattına kurulan UMKE ilk yardım çadırına getirildi.

Bitkin halde bulunan ve kimlik bilgilerine ulaşılamayan engelli kadın, burada sağlık ekiplerince tepeden tırnağa genel sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kırıkhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sivil ve sosyal anlamda da gereken hassasiyet gösteriliyor

UMKE çadırında kadının durumu hakkında sağlık personelinden bilgi alan Kumlu Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında sadece askeri anlamda değil, sivil ve sosyal anlamda da gereken hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.

Harekatın birçok noktada devam ettiğini hatırlatan Karaosmanoğlu, "Askerimiz, kadını Türkiye sınırının hemen karşısında bulunan El Hamam köyünde PYD unsurlarınca ölüme terk edilmiş yalnız bırakılmış şekilde buldu. Ama Türk askerimiz tarihimiz boyunca olduğu gibi hassasiyet göstererek kadını zırhlı ambulansla Türkiye'ye getirdi. Valimizin de talimatlarıyla buradaki UMKE çadırımız da ilk tedavisi gerçekleştirildi. Bakımı Türkiye Cumhuriyetince üstlenilmek üzere Kırıkhan Devlet Hastanemizde devam ettirilecek." sözlerine yer verdi.  

AA

Etiketler: zeytin dalı
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