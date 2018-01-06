Ölüme sürükleyen anlar saniye saniye kaydedildi

Korkunç olay Şanlıurfa Kalesi'nde meydana geldi.

1 Ocak,, 38 yaşındaki Halil Dağ’ın doğum günüydü. Şehir dışından gelen arkadaşlarına memleketini gezdiriyordu. Tarihi kaleye çıktılar. Sosyal medyada paylaşmak için fotoğraf çektirmek istediler.

Talihsiz adam başına geleceklerden habersiz uçurumun kenarındaki kayanın üzerine çıktı. Sonrası ise onun için felaketti.

Kayanın üzerinden atlayan Dağ, bir anda dengesini kaybetti. Ayağı kayınca 20 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı.

O anlarda arkadaşının cep telefonu kamerası kayıttaydı. Fotoğrafını çekmek için bekleyen arkadaşları şoka girdi.

Hemen talihsiz adamın yanına koştular.

Halil Dağ ağır yaralanmıştı, hemen hastaneye kaldırıldı. 8 çocuk babası genç adam, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz adamın ölümünün ardından yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde, Halil Dağ'ın eski arkadaşlarıyla beraber türkü söylediği anlar var.

Kaynak: TRT HABER