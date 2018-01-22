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Oltayla hayata tutundu

Antalya'da balık avlarken denize düşen Seyfettin Çetin, kayalıklardan kendisine doğru atılan oltanın ucundaki misinaya tutunarak dalgalara kapılmaktan kurtuldu.

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Oltayla hayata tutundu

Antalya, Lara Falez Parkı'ndaki kayalıklarda balık avlayan 47 yaşındaki Seyfettin Çetin, oltasının takılması üzerine kayalıklardan 10 metre indi. Bu sırada dengesini kaybeden Çetin, 20 metreden denize düştü.

Dalgalar nedeniyle kıyıdan uzaklaşan Çetin, tüm çabalarına karşın kıyıya yanaşamadı.

Balıkçı arkadaşlarının kendisine doğru attığı olta ucundaki misinaya tutunarak dalgalara kapılmaktan kurtulan Çetin, bir süre daha deniz üzerinde kıyıya çıkmak için mücadele etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kıyıdan Çetin'e ulaşamayınca Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istendi.

Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmasında kıyıya çıkmak için verdiği mücadele nedeniyle yorulan Çetin'e satıhta kalabilmesi için çevredekiler, bidon ve pet şişe attı.

Bu arada polis ekiplerinin attığı can simidine sarılarak bir süre daha bekleyen Çetin'in imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Çetin, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

AA
 

Etiketler: Sahil güvenlik, olta, deniz, antalya
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