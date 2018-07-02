Öldürülen Acun Medya çalışanı kameraman toprağa verildi

Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden kameraman 24 yaşındaki Alper Baycın, Antalya'da toprağa verildi.

"Survivor" programı için bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Acun Medya çalışanı Alper Baycın için Muratpaşa Camisi'nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende anne Aynur Baycın, oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı dökerek fotoğrafını öptü. Baycın'in, gözyaşı dökmesi törene katılanları da ağlattı.

Sözlüsü Yasemin Çelik'in de tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü Baycın'ı, yakınları, arkadaşları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile aralarında televizyoncu Acun Ilıcalı'nın da olduğu çalışma arkadaşları uğurladı.

Baycın, kılınan cenaze namazının ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA