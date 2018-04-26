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Olaylı derbi soruşturmasında 25 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden, işlemleri tamamlanan 25'i adliyeye sevk edildi.

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Olaylı derbi soruşturmasında 25 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan, aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de olduğu 25 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: olaylı derbi, fenerbahçe beşiktaş, şenol güneş
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