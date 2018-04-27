Olaylı derbi soruşturmasında 18 kişi mahkemeye sevk edildi

19 Nisan 2018'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Gözaltındaki şüphelilerden 22'si Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlıların savcılıktaki sorguları tamamlandı.
4 kişi ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.
18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
3 kişi tutuklanmıştı
Soruşturma kapsamında 3 kişi "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.
Öte yandan Beşiktaş yönetimi 3 Mayıs 2018 gününe ertelenen Fenerbahçe-Beşiktaş maçına çıkmama kararını KAP'a bildirdi.
Kaynak: TRT Haber