  • 27 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.059
    EURO 4.907
  • BIST 107140.15
    ALTIN 171.946
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Olaylı derbi soruşturmasında 18 kişi mahkemeye sevk edildi

Olaylı derbi soruşturmasında 18 kişi mahkemeye sevk edildi

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili başlatılan soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı, 18 kişi de mahkemeye sevk edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Olaylı derbi soruşturmasında 18 kişi mahkemeye sevk edildi

19 Nisan 2018'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Gözaltındaki şüphelilerden 22'si Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlıların savcılıktaki sorguları tamamlandı.

4 kişi ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

3 kişi tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında 3 kişi "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

Öte yandan Beşiktaş yönetimi 3 Mayıs 2018 gününe ertelenen Fenerbahçe-Beşiktaş maçına çıkmama kararını KAP'a bildirdi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: olaylı derbi, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER