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Okulun kalorifer kazanı patladı: 1 ölü, 7 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir okulun kalorifer kazanındaki patlama sonucu bir hizmetli yaşamını yitirdi, 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.

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Okulun kalorifer kazanı patladı: 1 ölü, 7 yaralı

Zonguldak'daki Çaycuma Mesleki Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. 

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri ve polis, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, okulda hizmetli olarak görev yapan Selahattin Köse'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli de incelemede bulunmak üzere okula geldi.

Patlamada yaralanan okul müdürü Ali Gücük, müdür yardımcısı Durmuş Uçar, kalorifer görevlisi Süleyman Uçar, öğrenciler Serhat İlgen, Gürkan Taşçı, Ergün Uzun ve Ümit Yağcı hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, okul bahçesine park eden servis araçları ile çevredeki binalarda patlama nedeniyle hasar oluştuğu görüldü. 

AA

Etiketler: zonguldak, kalorifer kazanı patlama, kalorifer kazanı
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