Okulların tatil olduğu il ve ilçeler

Edirne il genelindeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Cuma günü tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Edirne'de hafta başından bu yana okullarda eğitim öğretim yapılmıyor.

Nevşehir

Nevşehir'de, il merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerdeki okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime 13 Ocak Cuma günü ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın, il merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Konya

Konya'nın Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük, Seydişehir, Ahırlı ve Bozkır ilçelerinde yarın eğitim yapılamayacak.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük, Seydişehir, Ahırlı ve Bozkır ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Ayrıca hamileler ve engelli personel de idari izinli sayılacak.