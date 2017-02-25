Okulların çevresindeki uyuşturucu satıcılarına operasyon

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 9 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 24'ü serbest bırakıldı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpaçbahşiş, Çeşmeli, Kargıpınarı ve Tömük mahallelerindeki okulların çevresinde uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik farklı tarihlerde 9 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 30 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 5 kilo 900 gram esrar, kullanıma hazır olarak paketlenmiş bir miktar esrar ve eroin ile 396 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 550 lira ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 24'ü serbest bırakıldı. AA