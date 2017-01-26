Okullardaki özel güvenlikçilere polis eğitim verecek

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, öğrencilerin güvenli ortamda öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla, ülke genelindeki eğitim kurumlarında çalışan özel güvenlik görevlilerine yarı yıl tatilinde terör, asayiş ve uyuşturucu konularında eğitim verilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, geleceğin teminatı çocukların güvenli ortamda eğitim görmeleri, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları, okullara yönelik olası terör ve şiddet olaylarına hazırlıklı olunması amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında "Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Özel güvenlik görevlilerinin bu konuda dikkatli ve duyarlı çalışmalarına katkı sağlayacak eğitimlere ilişkin protokol, gereği yapılmak üzere il emniyet müdürlüklerine gönderildi.

Protokol kapsamında özel güvenlik görevlileri, terör ve şiddet olaylarına karşı hareket tarzları ve alınacak önlemler, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunma yöntemleri ile asayiş olayları hakkında bu yarıyıl tatili içinde il emniyet müdürlüklerinin planlamaları doğrultusunda eğitime alınacak.

Yılda en az iki kez toplanılacak

Protokol doğrultusunda okullarda güvenliği olumsuz etkileyen iç ve dış faktörler belirlenecek ve özel güvenlik görevlilerine verilecek eğitim müfredatı hazırlanacak. Öğrencilerin madde kullanımı ve zararlı alışkanlıklara karşı korunmasına yönelik çözüm önerileri ve alınması gereken önlemler belirlenecek.

Her eğitim-öğretim yılının birinci ve ikinci dönem başlangıcından önceki hafta içinde olmak üzere yılda en az iki kez komisyon toplantısı yapılacak. İlgili kurumlarca yapılması planlanan çalışmalar, her eğitim-öğretim yılının başında diğer kurumlarla paylaşılacak.

Eğitimlerin ardından yapılacak denetimlerle özel güvenlik görevlilerinin meydana gelebilecek olaylara karşı her zaman hazırlıklı olmaları sağlanacak. AA

