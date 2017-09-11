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Okullar, minikler için bir hafta önce başladı

Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi, anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıflara kayıt olan öğrencilerin bir hafta sürecek "okula uyum eğitimi" başladı.