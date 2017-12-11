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Buradasınız : » » Okul Sütü ihalesinin tarihi belli oldu

Okul Sütü ihalesinin tarihi belli oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca daha önce iki kere yapılarak iptal edilen Okul Sütü ihalesi 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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Okul Sütü ihalesinin tarihi belli oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından daha önce iki kere yapılarak iptal edilen Okul Sütü ihalesinin yeni tarihi 14 Aralık olarak belirlendi.

Okul Sütü Programı kapsamında yaklaşık 32 bin bağımsız anaokulu, anasınıfı ve ilkokulda 6 milyon öğrenciye, pazartesi, çarşamba ve cuma, haftada 3 gün süreyle 200 mililitre sade, yağlı UHT içme sütünün dağıtılmasını kapsayan ihale, 25 Ekim'de açık ihale usulü, 28 Kasım'da pazarlık usulüyle gerçekleştirilmişti. Ancak verilen tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihaleler iptal edilmişti.

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini kapsayan süt dağıtımı için pazarlık usulü ile yapılacak yeni ihale tarihi 14 Aralık Perşembe günü saat 14.00 olarak belirlendi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, okul sütü ihalesi
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