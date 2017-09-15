Okul servislerine 5 yılda 100 bin trafik cezası

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, polis, çocukların eğitim ve öğretim hayatlarını huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürebilmesi için okul servis araçlarını sıkı denetimlere tabi tutuyor.

Bu kapsamda, 2012-2016 yılları arasında polis sorumluluk bölgelerinde 1 milyon 156 bin 218 okul servis aracı denetlendi.

Denetimlerde sürücülere ve araç plakalarına 2012'de 25 bin 23, 2013'te 24 bin 746, 2014'te 20 bin 900, 2015'te 16 bin 754 ve 2016'da 13 bin 453 olmak üzere toplam 100 bin 876 cezai işlem uygulandı.

Geçen yıl yapılan denetimlerde karşılaşılan ihlaller arasında, 2 bin 777 ile "Dur' işaretini usulüne uygun kullanmama", 2 bin 766 ile "araç muayenesinin süresini geçirmek", 2 bin 596 ile "taşıma sınırı üzerinde yolcu taşıma", 821 ile "araç üzerinde yapılan değişiklikleri bildirmeme" ve 666 ile "trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili yönetmelikteki kurallara uymama" ihlalleri tespit edildi.

2017 Trafik Ceza Rehberine göre bu ihlallerden her biri için 75 ila 206 lira arasında ceza kesiliyor. Polis ekiplerince son 5 yılda bu şekilde denetlenen 1 milyon 156 bin 218 okul servisine 100 bin 876 trafik cezası kesildi.

Okul servisinde aranan şartlar

Öte yandan, bir aracın okul taşıtı olarak kullanılabilmesi için "Karayolları Trafik Kanunu", "Karayolları Trafik Yönetmeliği", "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te belirtilen hususları taşıması şartı aranıyor.

Bunun yanı sıra söz konusu aracın uygun olduğuna dair tadilat projesi ile araç muayenesinin yapılması halinde trafik tescil kuruluşlarınca aracın tescil kayıtları ve tescil belgesinin "Okul Taşıtı" olarak değiştirilmesi gerekiyor.

Tüm gereklilikleri yerine getirerek "Okul Taşıtı" olma özelliğini taşıyan araç, Karayolları Trafik Kanunu'nun 3. maddesinde "Okul Taşıtı, genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan araç" olarak tanımlanıyor.