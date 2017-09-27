Okul servisinin sürücüsü alkollü çıktı

Kırklareli'nde denetim sırasında alkollü çıkan servis şoförünün ehliyetine el konuldu.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçelerden ve yakın köylerden kent merkezine öğrenci taşıyan servislerini drone da kullanarak denetledi.

Denetim sırasında Kadıköy köyü yakınlarında durdurulan S.T'nin kullandığı servis aracı durdurulunca sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Sürücünün ehliyetine el konulurken öğrenciler okula servisin bağlı olduğu şirketten gelen bir başka sürücüyle bırakıldı.

Sürücü S.T ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

Bu arada servisin bağlı olduğu şirket, şoförle sözleşmelerini fesh ettiklerini açıkladı.