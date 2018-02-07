  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Okul servisi sürücüsü alkollü çıktı

Alkollü sürücünün ehliyetine el konurken, araçtaki öğrenciler jandarma ekiplerince okula bırakıldı.

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Okul servisi sürücüsü alkollü çıktı

Manisa'da, jandarma denetimi sırasında alkollü olduğu belirlenen okul servisi sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama kapsamında 30 servis aracını denetledi.

Kontroller sırasında bir servis şoförünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Servis aracında bulunan öğrenciler jandarma ekiplerince okula bırakılırken, araç otoparka çekildi.

Ayrıca, 5 servis aracına da okul servis yönetmeliğine uyulmadığı gerekçesiyle toplam bin 707 lira para cezası uygulandı.

AA

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