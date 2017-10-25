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Buradasınız : » » Okul servis şoförlerine eğitim başlıyor

Okul servis şoförlerine eğitim başlıyor

Yurt genelinde öğrenci taşıyan 100 bini aşkın servis şoförü ile rehber personele, Resmi Gazete'de yayımlanan ve zorunlu hale getirilen sertifikalı eğitimler kasım ayında verilecek.

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Okul servis şoförlerine eğitim başlıyor

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, son dönemde okul servisi sürücüleri ve bu taşıtlardaki rehber personelin niteliklerine ilişkin kamuoyunda oluşan hassasiyetin giderilmesi ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verilebilmesi amacıyla "Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi" ve "Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi" programlarının hazırlandığını söyledi.

Derslerin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve MEB'de görevli uzmanlarca verileceğini bildiren Altunel, "Türkiye genelinde tüm servis şoförlerini, belli periyotta eğitimden geçireceğiz. Nihayetinde sertifikası olmayanlar, ikinci ders yılında servis şoförlüğü yapamayacak." dedi.

Sınıflar 50 kişiyi geçmeyecek

Eğitimlerin il ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerinde verileceğini anlatan Altunel, şöyle devam etti:

"Halk eğitim merkezlerine ve okullara duyuru yapacağız. Özel okul ve devlet okullarında servis taşımacılığı yapanların tamamının isimleri halk eğitim merkezlerine bildirilecek. Her sınıfta maksimum 50 kişiyi geçmeyecek şekilde planlama yapmayı hedefliyoruz."

Servis şoförleri ve rehber personele yönelik ayrı ayrı planlanan programın süresinin 30'ar saat olacağını kaydeden Altunel, derslerde iş sağlığı ve güvenliği, sürüş psikolojisi, trafik sistemi veya güvenliği, güvenli araç kullanımı, yolcu indirme ve bildirme kuralları ile okul taşıtları gibi konulara yer verileceğini bildirdi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: okul servis şoförleri, meb
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