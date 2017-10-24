Okul servis şoförleri her yıl hekim raporu alacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Okul Servis Yönetmeliğine ilişkin basın açıklaması yaptı.

İşte yapılan yeni düzenlemeler;

- Araçlarda emniyet kemeri ve araç takip sistemi zorunlu hale getiriliyor.

- Milli Eğitim Bakanlığı okul servis şoförlüğü sertifikası verecek.

- Servis şoförlerine her yıl düzenli olarak hekim raporu şartı getirildi.

- Servislerin denetimi için komisyon kurulacak.

- Kreş ve gündüz bakımevi servislerinin denetimi yönetmelik kapsamına alındı.

Kaynak: TRT Haber

