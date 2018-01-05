Okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına karşı denetimler artırıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus timleri, okul önlerinde uyuşturucu satarak öğrencileri zehirlemeye çalışanlarla mücadeleye devam ediyor.

Farklı zamanlarda birçok okul önünde uygulama yapan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, herhangi şüpheli bir durum karşısında kimlik ve üst araması yapıyor.

Güvenlik güçlerinin kontrolleri öğrenciler tarafından da destekleniyor. Tophane Meslek Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler “Uygulamalardan çok memnunuz. Daha önce okulda ve okul çevresinde uyuşturucu kullanımı çok yaygındı. Son zamanlarda uyuşturucu kullanımı neredeyse bitti diyebiliriz. Allah emniyet teşkilatımızdan razı olsun. Uygulamaları çok yerinde buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölge esnafı ise, emniyet tarafından yapılan uygulamaların hem öğrencilere, hem de topluma büyük katkısı olduğunu dile getirerek, “Daha önce hap içen çocuklar burada yığılır kalırdı. Kaç defa madde aldığı için fenalaşan öğrenciler gördük. Bu uygulamalar hem esnafı, hem de okullardaki öğrencileri fazlasıyla rahatlattı. Öğrencilere uyuşturucu satılamıyor, okul çevresinde madde alışverişi yapılamıyor. Biz bundan çok memnunuz, devamının da gelmesini bekliyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’nda, özellikle okul çevrelerindeki uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgusunu yapmıştı.

İHA/TRT Haber