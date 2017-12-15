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Okul nakil başvurularında e-Devlet dönemi başladı

Çocuklarının okul değişikliğini yapmak isteyen veliler, nakil işlemlerini bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

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Okul nakil başvurularında e-Devlet dönemi başladı

Okul nakil başvurularında yeni dönem başladı. Çocuklarının okul değişikliğini yapmak isteyen veliler, okul nakil başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

e-Devlet hizmetinden yıllık ortalama 2 milyon velinin yararlanması bekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgilere göre, Türkiye'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde kayıtlı yaklaşık 17,5 milyon öğrenci eğitim görüyor.

Veliler, bugüne kadar il içi, il dışı nakil için okul idarelerine bizzat dilekçe verirken, artık e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Okul idarelerine nakil için yıllık ortalama 2 milyon talep gelirken, velilerin işlemlerini kolaylaştıracak uygulama ile okul değişikliği yapmak isteyen veliler, bugünden itibaren artık okul müdürlüklerine bizzat gitmek zorunda kalmayacak. Nakil başvuruları, e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden internet aracılığıyla e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıt edebilecek.

Öte yandan, nakil başvuru süreçleri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin internet sayfası, Mobil e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması veya e-Devlet kapısı üzerinden takip edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: okul nakil başvuruları, meb, e-devlet
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