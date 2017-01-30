Okul birincilerinin tatil sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Menderes Türel'in talimatıyla Türkiye'de ilk kez 3 yıl önce Antalya'da başlatılan "Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek Projesi" kapsamında, bu yıl il genelindeki 710 ortaokul ve lise birincisi, sömestir tatillerini 5 yıldızlı otelde geçirme şansı yakaladı.

Bu yıl Belek ve Kemer'deki üç otelde ağırlanan başarılı öğrenciler ile aileleri, rüya gibi bir tatil geçirecekleri otellere yerleşti.

Aileleriyle tatilin tadını çıkaran öğrencilerden Gazipaşa Akalan Ortaokulu birincisi Batuhan Özdemir, daha önce hiç 5 yıldızlı otelde tatil yapmadığını ifade etti. Özdemir, "Aileme böyle bir tatil kazandırdığım için çok mutluyum. Otelde odalarımıza yerleştikten sonra aktivitelere katıldık, spor salonuna gittik. Otelde kapalı havuz olması beni çok şaşırttı. Kış ortasında yüzme imkanı buldum. Büyükşehir Belediye Başkanımızı bu proje için kutluyorum." dedi.

Alanya Hayate Hanım Ortaokulu birincisi Beyza Günal da, tatil hediyesinin kendisini okul birincisi olmaya motive ettiğini söyledi. Tatil ödülünü kazanmak için birinci olmayı istediğini ve çok çalıştığını anlatan Günal "Geçen sene de aynı başarıyı ağabeyim göstermişti. Onun sayesinde ailecek tatile gitmiştik. Bu yıl da ben tatil hediyesini kazanmak için sıkı çalıştım ve buradayım. Ailemle masa tenisi oynadık, aktivitelere katıldık." ifadesini kullandı.

Alanya Tahir Tuluk Ortaokulu birincisi Gamze Özdemir, düzenli çalışarak okul birincisi olduğunu kaydetti. Bu tatilin kendisine sürpriz olduğunu ifade eden Özdemir, oteli çok beğendiğini, havuza girdiğini ve aktivitelere katıldığını söyledi. Özdemir, duygularını "Böyle bir otelde tatil yapacağım aklıma gelmezdi." sözleri ile dile getirdi.

Alanya Barbaros Azakoğlu Ortaokulu birincisi İlayda Cüre'nin annesi Emine Cüre ise kızlarının başarısından duyduğu mutluluğu ifade ederek, "2-3 yıldır bu uygulamayı duyuyorduk, 'Acaba biz de gider miyiz bu tatile' diyorduk. Kemer'i daha önce görmemiştim. Bu aktiviteler çocuklarımızı motive ediyor. Büyükşehir Belediyesinin uygulamalarından çok memnunum. Türkiye'nin birçok ilinde yaşadım ancak öğrencinin ve velilerin bu kadar arkasında duran başka bir belediye ve milli eğitim görmedim." dedi.