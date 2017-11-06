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Buradasınız : » » Öksüz'ün darbe planlarını yaptığı villada parmak izleri çıktı

Öksüz'ün darbe planlarını yaptığı villada parmak izleri çıktı

İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamının üst düzey sorumlusu" Birol K'nın Adil Öksüz'ün kaldığı evde parmak izleri bulundu.

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Öksüzün darbe planlarını yaptığı villada parmak izleri çıktı

İstanbul'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde "Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamının üst düzey sorumlusu" Birol K, Ankara'ya getirilerek TEM ekiplerine teslim edildi.

FETÖ'nün sözde 'üst düzey sorumlusu' yakalandı

FETÖ'nün bir dönem İzmir Hava Astsubay Hazırlama Okulu, 2008-2016 yıllarında da Hava Kuvvetleri sözleşmeli subay mahrem yapılanmasının sözde Türkiye sorumlusu olan ve 2 Kasım'da Ankara'da yakalanan sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylar imamı" Gürdal T'nin bir üstü konumunda olduğu belirlenen "Sami" kod adlı Birol K, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Birol K'nin, Gürdal T. ile birlikte sorguya alındığı öğrenildi.

Çayyolu'ndaki villada parmak izleri bulundu

Yapılan tespit sonucunda, Adil Öksüz'ün de yer aldığı, darbe planının yapıldığı toplantının gerçekleştirildiği Çayyolu'ndaki villada Birol K'nin parmak izlerinin bulunduğu belirtildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs ve görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme" suçundan aranan "Sami" kod adlı firari şüpheli Birol K, Avcılar'da bulunduğu ikametten kaçmak isterken gözaltına alınmıştı. 

AA

Etiketler: fetö, sözleşmeli subaylar imamının üst düzey sorumlusu, İstanbul, birol k, çayyolu'ndaki villa
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