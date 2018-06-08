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Öksüz ve yetimlerin karne hediyesi askerlerden

Amasya’da askerler ve eşleri, 70 öksüz ve yetim öğrenciye karne sürprizi yaptı. Alışveriş merkezine getirilen çocuklar tepeden tırnağa donatıldı.

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Öksüz ve yetimlerin karne hediyesi askerlerden

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki askerler ve eşleri, 70 çocuğu karne hediyeleri ile sevindirdi. 

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öksüz ve yetim çocukların topluma kazandırılması için uyguladığı ‘Bizim Çocuklar’ projesiyle 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na giden çocuklara askerler karne sürprizi yaptı. 

Çocuklarla beraber alışveriş merkezine giden askerler ve eşleri, çocukları tepeden tırnağa donattı. 

Çocuklara eşlik eden Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Şahin Erzurumlu, “Kıyafetler öğrencilerimize hem karne hem de bayram hediyesi oldu” dedi.

Erzurumlu, öğrencileri sevindiren Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, eşi Afife Uğur ile askerler ve eşlerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA
 

Etiketler: Amasya, asker, yetim, karne, hediye
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