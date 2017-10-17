Okmeydanı Hastanesi'ndeki şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Onkoloji Bölümündeki tuvalette bulunan ve uzman ekiplerce fünyeyle patlatılan şüpheli pakette, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Alınan bilgiye göre, onkoloji bölümündeki tuvalette şüpheli bir paket gören vatandaşlar, görevlilere haber verdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle onkokolji bölümündeki hastaları tahliye etti.
Onkoloji bölümünün girişi güvenlik şeridiyle kapatılarak vatandaşların yaklaşmasına izin verilmedi.
Hastaneye gelen bomba imha uzmanı ekiplerce fünyeyle patlatılan pakette, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Şüpheli paket nedeniyle tahliye edilen hastalar, ekiplerin incelemesinin tamamlanmasının ardından yeniden onkoloji bölümüne alınacak.