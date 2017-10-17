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Okmeydanı Hastanesi'ndeki şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Onkoloji Bölümündeki tuvalette bulunan ve uzman ekiplerce fünyeyle patlatılan şüpheli pakette, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.