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Oklu kirpiler barajdaki işi durdurdu

Atatürk Barajı'ndaki tünellerde yapılan çalışmalar sırasında görülen nesli tehlike altındaki 5 oklu kirpi, üç günlük çalışma sonrası yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

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Oklu kirpiler barajdaki işi durdurdu

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açılamaya göre, geçen günlerde Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin Atatürk Barajı'ndaki tünellerde çalışma yaptığı sırada, nesli tehlike altında olan 5 oklu kirpiye rastlandı.

DSİ ekiplerinin olayı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne bildirmesinin ardından, kirpilerin koruma altına alınması için tünellerdeki çalışmalara ara verildi.

DKMP ekiplerinin üç günlük çalışması sonucu yakalanan kirpiler, kontrollerinden sonra doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu olayda da görüldüğü gibi Bakanlığımıza bağlı iki genel müdürlüğümüz uyum içerisinde yaban hayatına sahip çıkmıştır. Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunması bizim için her zaman öncelikli konulardandır." ifadelerini kullandı. AA

Etiketler: Oklu kirpiler, baraj, Kirpi, Atatürk Barajı
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