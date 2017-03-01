  • 01 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ÖKK davasında 67 sanık hakim karşısında

ÖKK davasında 67 sanık hakim karşısında

Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında, Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi dışında yaşanan eylemlerle ilgili 69 sanık yargılanıyor.

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ÖKK davasında 67 sanık hakim karşısında

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ele geçirilme teşebbüsü ile ilgili davanın görülmesine devam ediliyor.

Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada haklarında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen 67 sanık hakim karşısına çıktı.

2 kişi firari olduğu için sanık sandalyesindeki yerleri yine boş kaldı.

İddianamenin baş şüphelileri eski Kurmay Albaylar Ümit Bak ve Mehmet Ali Çelik...

Şehit Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile kardeşleri Soner ve Savaş Halisdemir de müşteki sıfatıyla duruşmaya katılan isimler arasında yer aldı. 
 

Etiketler: özel kuvvetler davası, gölbaşı
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