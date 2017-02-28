ÖKK davası başladı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ele geçirilmesi teşebbüsüne ilişkin davanın ilk duruşması başladı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 15 Temmuz gecesi Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi dışında yaşananlarla ilgili 69 sanık yargılanıyor.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürmek" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca Fetullahçı Terör örgütü üyesi olmakla suçlanan sanıkların 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Davada, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ve darbecilerle girdiği çatışmada yaralanan Astsubay İsmail Oğuz, müşteki sıfatıyla yer alıyor.

Duruşma üç gün boyunca devam edecek.

